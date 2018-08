8. August 2018, 21:52 Uhr Erdweg Rattenbekämpfung

Die Gemeinde ordnet erneut eine Rattenbekämpfung an. Meldekarten sind in der Gemeindeverwaltung von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr erhältlich. Die zum Einsatz kommenden Bekämpfungsmittel sind von der Biologischen Bundesanstalt in Braunschweig geprüft und zugelassen. Kinder und Haustiere müssen von den Auslegestellen ferngehalten werden.