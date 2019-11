Trauer ist ein Gefühl, so denken wir und empfinden wir. Doch tatsächlich erleben wir einen Verlust vorwiegend körperlich. Es liegt also nahe, in Zeiten der Trauer dem Körper etwas Gutes zu tun. Oasentage der Katholischen Landvolkshochschule wollen genau dies anbieten. Im November kehren die Teilnehmer in eine Werkstatt-Oase ein und beschäftigen sich kreativ mit Flachs und Bienenwachs. Der Termin ist am Samstag 16. November, von 10 bis 17 Uhr an der Katholischen Landvolkshochschule am Petersberg. Seminargebühr 7,50 Euro, Verpflegung inklusive, Mittagessen und Kaffee und Kuchen 18 Euro. Mit dabei ist der Künstler Marian Wiesner. Die Anmeldung erfolgt beim Dachauer Forum unter 08131/996 88-0.