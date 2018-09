13. September 2018, 22:20 Uhr Erdweg Meditative Texte und Musik für Trauernde

Eine kleine Wohlfühlzeit für Menschen in Trauer bietet die Katholische Landvolkshochschule am Sonntag, 23. September, am Petersberg an, Beginn ist um 16 Uhr. Nach einer Stunde der meditativen Erinnerung mit Texten, Musik und Segen in der Basilika gibt es anschließend ein gemeinsames Abendessen im unteren Haus. Wo die Klage nicht enden mag, ist es gut, sich Orte und Räume zu suchen, wo die Klage sein darf. Eine Anmeldung ist sinnvoll beim Dachauer Forum (08131 / 99 68 80), oder bei Walter Hechenberger (08138 / 697 66 30). Teilnahmegebühr inklusive Abendessen neun Euro.