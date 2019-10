Zwei Fahrzeuge wurden am Dienstag im Laufe des Tages aufgebrochen, die darin befindliche Wertgegenstände entwendet. Zwischen 11 und 16.30 Uhr schlug der Täter auf dem Parkplatz der Schule in der Pater-Cherubin-Straße in Erdweg die Seitenscheibe eines Pkw ein. Aus dem Fahrzeug entwendete er einen Geldbeutel. Durch die gleiche Vorgehensweise wurde zwischen 13.45 und 14.30 Uhr in Markt Indersdorf auf dem Parkplatz des Krankenhauses an der Maroldstraße ein Rucksack aus einem Pkw gestohlen. Beide Taten sind vermutlich von demselben Täter begangen worden. Der Beuteschaden der beiden Einbrüche beläuft sich auf etwa 250 Euro. An den Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Die Polizeiinspektion Dachau bitte Zeugen, denen an den genannten Örtlichkeiten verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden.