13. August 2018, 21:50 Uhr Erdweg Luxuswagen gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen eines Autodiebstahls. In Eisenhofen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein weißer Mercedes AMG GLE gestohlen. Er war am Samstagabend in der Steinwiesenstraße in der Einfahrt eines Wohnanwesens versperrt abgestellt worden. Am Sonntag gegen 14 Uhr bemerkte der Eigentümer den Diebstahl. Der Wert des Wagens mit Fürstenfeldbrucker Kennzeichen liegt im höheren fünfstelligen Bereich. Hinweise an die Kripo Fürstenfeldbruck unter 08141/6120.