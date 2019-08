7. August 2019, 21:44 Uhr Erdweg Lieder von Gerhard Gundermann

"Engel über'm Revier", so heißt das Konzert mit Klaus Beirich, das am Sonntag, 11. August, um 19.30 Uhr in der Basilika am Petersberg stattfindet. Seit 2016 singt Klaus Beirich Lieder vom Baggerfahrer, Musiker und Dichter Gerhard "Gundi" Gundermann (1955 - 1998). Mit seinen Liedern war er für die insbesondere im Lausitzer Kohlerevier arbeitenden Menschen einer von ihnen. Gundi verwendete sich auch für den Erhalt der Umwelt und äußerte sich kritisch zu sozialen Problemen im Osten Deutschlands. Gundis Lieder spiegeln oft seine ganz persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Leben, Sterben und Tod wider. Er trat solistisch mit Gitarre auf und war in verschiedenen Bandbesetzungen auf der Bühne zu erleben. Auch wirkte er in Hoyerswerda in der Musik- und Theatergruppe "Brigade Feuerstein" mit und verfasste Texte und schrieb Lieder für Auftritte. Da er sein Wirken als "Tankstelle für Verlierer" bezeichnete, lädt er noch heute viele Menschen zum Auftanken ein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.