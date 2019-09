Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, ist das Hutter-Museum in Großberghofen von 14 bis 17 Uhr geöffnet, ebenso das Museumscafé. Gleichzeitig zeigt die Künstlerin Henny Hübner dort einige ihrer Objekte im Haus und im Freien. In ihren sehr persönlichen Kunstwerken setzt sie sich unter dem Titel "Was die Erinnerung mit uns macht" mit der Vergangenheit auseinander. Interessierte können sich auch in ihrem Atelier in der Walkertshofener Straße 18 umschauen.