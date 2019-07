16. Juli 2019, 22:31 Uhr Erdweg Kreative Auszeit

Die Katholische Landvolkshochschule Petersberg lädt zu einer kreativen Auszeit mit dem Titel "Atelier im Grünen" ein, die vom 12. bis 15. August stattfindet. Es werden die verschiedenen Grüntöne des Waldes in Ruhe betrachtet und die Formenvielfalt bewundert: "Ob groß oder klein, dick oder dünn, rund oder fedrig - die verschiedenen Blätter und die Strukturen werden die Teilnehmer inspirieren", heißt es in er Pressemitteilung. Die Veranstalter wollen, dass die Teilnehmer die Auszeit nutzen, um sich von den Farben und Formen anregen zu lassen und in sich zu gehen. Nähere Informationen etwa zur Anmeldung erhalten Interessierte bei der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg unter der Telefonnummer 08138/93130 oder online www.der-petersberg.de.