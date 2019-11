An der Katholischen Landvolkshochschule Peterberg startet am 30. Januar wieder eine Weiterbildung in "Konfliktkompetenz". Von 2021 an kann diese mit der Ausbildung zum Mediator erweitert werden. Am Dienstag, 26. November, findet von 19.30 Uhr an dazu ein Informationsabend im Unteren Haus der KLVHS statt, zu dem Interessierte eingeladen sind. An dem Abend erhalten Teilnehmer Informationen zum Ausbildungskurs und einen Überblick zur mediationsanalogen Konfliktbearbeitung. Nähere Infos zur Weiterbildung gibt es auf www.desosta.de/konfliktkompetenz. Anmeldung zum Informationsabend ist bei der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg unter Telefon 08138/9313-0, www.der-petersberg.de oder klvhs@der-petersberg.de.