6. März 2019, 21:46 Uhr Erdweg Komödie "Alles Paletti"

Unter der Leitung von Regisseur Robert Weigerstorfer bereiten die aktiven Mitglieder der Kneißl-Bühne Unterweikertshofen ihr aktuellstes Theaterprojekt vor: "Alles Paletti", eine Komödie von Autor Rolf Salomon, kommt am Freitag, 8. März, im Haus der Dorfgemeinschaft um 20 Uhr zur Premiere. Seit Januar proben die neun Amateurschauspieler dreimal wöchentlich für die fünf weiteren Aufführungen am 9., 14., 15. und 16. März, jeweils um 20 Uhr sowie am 10. März um 15 Uhr. Zu allen Veranstaltungen wird eine Bewirtung in gemütlichem Rahmen am Tisch-Sitzplatz angeboten. Kartenvorverkauf in der Filiale Erdweg der Volksbank Raiffeisenbank Dachau.