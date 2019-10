Mit "intelligenter Flächenplanung" beschäftigen sich Politiker und Pfarrgemeinderäte bei der kommunalpolitischen Tagung des Diözesanrats der Erzdiözese München und Freising am Petersberg. Die Studientagung in der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg am Freitag, 8. November, beginnt um 16 Uhr mit einem Vortrag von Sören Schöbel-Rutschmann, Professor für Landschaftsarchitektur regionaler Freiräume an der Technischen Universität München. Er spricht zum Thema "Neuer Umgang mit dem knappen Gut Fläche". Der Experte wird unter anderem Chancen und Grenzen der Verdichtung im kommunalen Innenraum aufzeigen. Dabei wird Schöbel-Rutschmann insbesondere die ökologische und soziale Wirksamkeit von Flächen eingehend diskutieren. Um 19 Uhr stellt die interkommunale Allianz "Oberes Werntal" unter dem Leitsatz "Flächensparen durch Innenentwicklung" eine Evaluierung ihrer bisherigen Arbeit vor. Die Allianz aus zehn Gemeinden in den Landkreisen Schweinfurt und Bad Kissingen beschäftigt sich als Modellregion seit Jahren mit dem Thema Innenentwicklung. Anmeldungen zur kommunalpolitischen Tagung sind bis Freitag, 1. November, unter Telefon 089 2137 1261 oder E-Mail bkleiner@eomuc.de möglich. Nähere Informationen können unter www.dioezesanrat-muenchen.de abgerufen werden.