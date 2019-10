Im Wirtshaus am Erdweg bringen am Samstag, 19. Oktober, die Musiker von "Kandinsky" den Saal zum Beben: Die jungen Musiker aus dem Raum Dachau spielen melodischen Alternativrock mit knackigen Riffs und Beats, die unter die Haut gehen. Schon einmal waren sie beim Kulturverein Erdweg zu Gast und haben die Jugendlichen bei einem Musik-Workshop unterstützt. Diesmal präsentieren sie ihr zweites, neu veröffentlichtes Album "Magic Rooster Love" im Tafernsaal des Wirtshauses. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Um 19.30 Uhr gibt es für die Besucher auch noch einen Sektempfang. Karten sind im Vorverkauf unter www.kulturverein-erdweg.de oder an der Abendkasse erhältlich und Kosten dann 12 Euro. Für Vereinsmitglieder sowie Schüler, Studenten und Azubis gibt es eine Ermäßigung von zehn beziehungsweise acht Euro. An der Abendkasse kosten die Karten für das Konzert 15 Euro.