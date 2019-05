28. Mai 2019, 22:31 Uhr Erdweg Klassik mit Flöte und Gitarre

In der Basilika am Petersberg findet am Sonntag, 2. Juni, um 17 Uhr ein Konzert mit dem Duo parlando statt. Die Flötistin Simone Eder (erste Preisträgerin des Flötenwettbewerbs der Deutschen Gesellschaft für Flöte 2012 in Frankfurt) und der Gitarrist Georg Winter haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Zur Aufführung kommen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Molino und Soewandi. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Anschließend wird das Friedensgebet um 18 Uhr vom Duo parlando gestaltet.