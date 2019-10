Neben der Ausstellung "Tote essen auch Nutella" mit Kinderbildern zum Thema Sterben, Tod und Trauer bietet das Dachauer Form am Petersberg bei Erdweg nun zwei weitere Veranstaltungen an, die sich mit dem Thema "Kinder und Tod" beschäftigen. Am Mittwoch, 6. November, wird Diakon Tobias Rilling einen Gesprächsabend zum Thema "Kinder und Trauer" gestalten. Beginn ist um 19 Uhr im Oberen Haus der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. "Neue Zuversicht schöpfen" ist der Titel einer Veranstaltung mit Daniela Nuber, die am Sonntag, 10. November, stattfinden wird. Dazu sind Mütter und Väter von sogenannten Sternenkindern eingeladen. Das sind Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Beginn ist um 10 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 28 Euro inklusive Mittagessen und Nachmittagskaffee. Teilnehmer der beiden Veranstaltungen können die Ausstellung "Tote essen auch Nutella" besichtigen. Das Dachauer Forum bittet um Anmeldungen unter Telefon 08131-99688-0 oder info@dachauer-forum.de. Weiter Informationen gibt es auch im Internet unter www.trauer-am-berg.de.