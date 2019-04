10. April 2019, 22:31 Uhr Erdweg Kantatenzyklus

Ein Konzert mit dem Klassik Chor München findet am Samstag, 13. April, um 19 Uhr in der Basilika am Petersberg statt. Die romanische Basilika bildet einen ganz besonderen Rahmen für den siebenteiligen Kantatenzyklus "Membra Jesu nostri" für Soli, Chor und Orchester, den Dietrich Buxtehude 1680 für die Passionszeit komponierte. Unter der Leitung von Christian Meister musizieren der Klassik Chor München und ein Ensemble in historischer Aufführungspraxis. Eintritt 18 Euro, ermäßigt zwölf Euro.