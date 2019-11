Die Gemeindebücherei Erdweg lädt zum ersten Bücher-Café. Am Samstag, 9. November, können Leser in Ruhe Schmökern und zwar ganz gemütlich mit Kaffee und Kuchen. Ein Ambiente, von dem viele Leseratten träumen. Das Bücher-Café beginnt um 14 Uhr. Zwei Stunden lang verwandelt sich die Gemeindebücherei in einen Treffpunkt für Neugierige, Leser und Gemütsmenschen.