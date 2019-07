24. Juli 2019, 21:28 Uhr Erdweg Hommage an den Baum

Eine nicht alltägliche Sicht auf Bäume präsentiert der Freisinger Förster und Naturpädagoge Volker Patalong mit Fotos und Texten in der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg. Eröffnet wird die Ausstellung mit einem Erzählabend am Samstag, 27. Juli, um 19 Uhr, den Volker Patalong zusammen mit Matthias Frey gestaltet. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Tagungshauses werktags von 8 bis 18 Uhr und sonntags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Als weitere Begleitveranstaltungen zur Ausstellung gibt es unter anderem einen Waldspaziergang mit Försterin Lisa Schubert am 17. September, um 18 Uhr, ein Konzert mit Liedern von Bäumen mit Lisa Schamberger am 21. September um 19 Uhr und einen Seminartag zur Heilkraft der Bäume mit Heilpraktikerin Sieglinde Bobinger-Widmann am 28. September, von 9.30 bis 17 Uhr.