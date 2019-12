Der Kulturverein Erdweg stellt sein neues Halbjahresprogramm für das Jahr 2020 vor. Wie jedes Jahr findet im Februar eine Veranstaltung für Kinder statt: Das Klapptheater führt am Samstag, 1. Februar, sein bekanntes und beliebtes Stück "Das Apfelmännchen" auf. Am 6. März kommen alle Kabarettfreunde wieder voll auf ihre Kosten: Der Straubinger Vollblutmusiker Mathias Kellner ist mit seinem neuen Programm "irgendwie zu ungefähr" zu Gast. Er präsentiert sein erstes Musikkabarett, in dem er treffsicher unaufgeregt Ungefähres mitten aus dem Leben im bayerischen Hinterland fischt, herrlich skurril, manches kaum zu glauben. Seine aberwitzigen Anekdoten, Geschichten und Episoden begleitet er mit Gesang und seiner akustischen Gitarre. Am Samstag, 9. Mai, präsentiert sich die Al Jones Bluesband mit zeitgemäßem Blues, lebhaft, tief, mit Raffinesse und voller Leidenschaft.

Karten für die Abendveranstaltungen können entweder direkt im Wirtshaus am Erdweg erworben oder online unter www.kulturverein-erdweg.de reserviert werden. Besucher des Kindertheaters erhalten ihre Karte direkt vor der Veranstaltung. Alle Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen sind auf der Homepage des Kulturvereins zu finden.