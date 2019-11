Der Petersberg bietet einen Einführungstag zu gewaltfreier Kommunikation an. An diesem Mittwoch, 13. November, ist sogar ein Thementag vorgesehen. Von 9 Uhr an bis 17 Uhr wird in die Ansätze und Methoden der gewaltfreien Kommunikation eingeführt. Zudem gibt es Anregungen zum Thema "Konfliktkompetenz". Geleitet werden die Teilnehmer von der Mediatorin Karin Stanggassinger. Der Tag kostet inklusive Verpflegung 50 Euro. Information und Anmeldung auf www.der-petersberg.de. Für alle, die sich intensiver mit dem Thema Konfliktkompetenz beschäftigen möchten, gibt es vom 31. Januar an eine Weiterbildung in mehren Modulen. Von 2021 an kann diese mit der Ausbildung zum Mediator erweitert werden. Am Dienstag, 26. November, findet um 19.30 Uhr ein Informationsabend der KLVHS Petersberg statt. Nähere Infos dazu unter www.desosta.de/konfliktkompetenz. Anmeldung zum Infoabend unter der Telefonnummer 08138 / 93 13-0.