15. Oktober 2018, 21:47 Uhr Erdweg Gemeinsam trauern um totgeborene Kinder

Der Verlust eines Kindes während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder in den Tagen danach ist ein Schicksal, von dem viele betroffen sind. Am Freitag, 26. Oktober, ist am Petersberg von 17 Uhr bis 19 Uhr Gelegenheit für Mütter, Väter und Geschwister für die verstorbenen Kinder zu beten und an sie zu denken. Beginn ist an der "Trauerstele", auf dem Skulpturenweg, der vom unteren Haus zur Basilika führt. Abschluss ist in der Basilika mit einem gemeinsamen Abendessen. Gestaltet wird die Zeit von Josef Mayer, Pfarrer, Walter Hechenberger, Pastoralreferent und Pastoralreferentin Christine Fleck-Bohaumilitzky, beides selbst betroffene Eltern. Der Unkostenbeitrag von neun Euro fürs Abendessen kann am Abend bezahlt werden. Anmeldung erwünscht beim Dachauer Forum, 08131 / 99 68 80, oder bei Walter Hechenberger, 08138 / 697 66 30.