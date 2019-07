31. Juli 2019, 22:00 Uhr Erdweg Geistliche Abendmusik in der Basilika

Eine geistliche Abendmusik für Trompete und Orgel findet am Samstag, 3. August, um 19 Uhr in der Basilika am Petersberg statt. Auf dem Programm stehen Werke von Barock bis Romantik. Es musizieren Olivia Kunert (Trompete) und Verena Brendel (Orgel). Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.