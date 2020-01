Die Freie Wählergemeinschaft Kleinberghofen (FWGK) lädt am Donnerstag, 16. Januar, zur Aufstellungsversammlung ins Bürgerhaus. Von 19 Uhr an wählen die Teilnehmer die Kandidaten und Kandidatinnen, die auf der Liste der Freien Wählergemeinschaft auftauchen sollen und auch in welcher Reihenfolge. Diejenigen, die heuer in den Gemeinderat wollen, werden sich dort vorstellen.