Wer sich für Archäologie interessiert, speziell für Jungsteinzeit und Bronzezeit hat am Sonntag, 10. November, die Möglichkeit einige Funde aus dieser Zeit zu sehen. Die Archäologische Ausstellung ist bereits im Hutter-Museum in Großberghofen gezeigt worden. Jetzt besteht erneut die Möglichkeit in die Arbeit der Archäologen einzutauchen. Die Ausstellung eröffnet um 14 Uhr in der Walkertshofener Straße 14 und ist bis 17 Uhr dort zu sehen.

Außer den Exponaten der Jungsteinzeit und der bisher bekannten bronzezeitlichen Funde aus dem Landkreis Dachau gibt es auch ganz neue Entdeckungen. Thomas Quaring, der im Herbst 2018 bronzezeitlicher Metallstücke gefunden hat, wird erzählen, wie er die fast 100 Teile eines Wagengrabes aus der Bronzezeit entdeckt hat. Er berichtet von seiner erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Und Quaring zeigt fast 30 dieser spektakulären Stücke. Außerdem ordnet er sie in ihrer Bedeutung für den Landkreis Dachau ein und das dürfte für die Besucher der Ausstellung sicher mit am Interessantesten sein. Wer sich vorab schon einmal informieren möchte, kann dies im Internet unter www.huttermuseum.de.