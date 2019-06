26. Juni 2019, 22:27 Uhr Erdweg Fünfzigerjahre-Ausstellung

Das Hutter-Museum in Großberghofen reiht sich in die Reihe der Veranstalter der Sonderausstellung über die Fünfzigerjahre ein. Diesmal steht die Zeit in der Gemeinde Erdweg im Fokus. Die Einrichtung des Friseursalons Fritsch in Erdweg, der 1950 eröffnet wurde, kann mit viel Zubehör im Hutter-Museum besichtigt werden.

Zur Eröffnung am Freitag, 28. Juni, um 18 Uhr werden die Besucher mit Schlagern aus den Fünfzigerjahren samt Imbiss eingestimmt.