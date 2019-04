8. April 2019, 22:16 Uhr Erdweg Freies Erzählen lernen

Die Begegnung mit Bäumen kann lebendige Inspiration sein. In einem Seminar am Petersberg können Erzieher, Pädagogen und Mitarbeiter in der Bildungsarbeit ihre authentische Erzählweise am Montag und Dienstag, 6. und 7. Mai, stärken. Naturpädagoge und Forstwirt Volker Patalong führt vom Lauschen in die Welt der Märchen und Bilder. Über das seelische Erleben in der Natur lernen die Teilnehmer freies Erzählen. Die Fortbildung beginnt jeweils um 9.30 Uhr, am Montag wird auch abends gearbeitet. Das Seminar kostet 195 Euro, Unterkunft und Verpflegung 70,30 Euro. Anmeldung unter Telefon 08138/93130.