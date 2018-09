12. September 2018, 22:30 Uhr Erdweg Film über den Goldrausch in Gaggers

Der Film "Goldrausch in Gaggers" wird am Freitag, 28. September, um 20.30 Uhr im Gasthaus "Zum Bräu" gezeigt. In Zusammenarbeit mit dem Dachauer Stadtarchiv Andreas Bräunling hat der Filmemacher Dieter Hentzschel die Geschichte des im Jahr 1751 bei Gaggers gefundenen Keltengoldes in Szene gesetzt. Dieser Schatz, auch "Regenbogenschüsselchen" genannt, führte damals in Odelzhausen und Umgebung zu einem wahren Goldrausch. Der Zuschauer erfährt dabei auch Hintergründe zur Kultur der Kelten, die bereits in der frühen Eiszeit erstaunliche Kenntnisse besaßen.