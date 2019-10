Am Freitag, 25. Oktober, gibt es am Petersberg bei Erdweg von 17 Uhr bis 19 Uhr Gelegenheit für Mütter, Väter und Geschwisterkinder an die "Sternenkinder", wie im Mutterleib und bei der Geburt verstorbene Kinder genannt werden, zu denken und für sie zu beten. Beginn ist auf dem Skulpturenweg, der vom unteren Haus zur Basilika führt. Von dort geht es in die Basilika. Den Abschluss bildet ein gemeinsamen Abendessen. Gestaltet wird der Abend von Pfarrer Josef Mayer sowie den Pastoralreferenten Walter Hechenberger und Christine Fleck-Bohaumilitzky. Der Unkostenbeitrag von neun Euro für das Abendessen kann am Abend selbst bezahlt werden. Eine Anmeldung beim Dachauer Forum ist erwünscht.