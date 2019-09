In der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg findet am Donnerstag, 26. September, von 9.30 Uhr bis 17 Uhr das Seminar "Innehalten - ein Tag für mich!" statt. Mit sanften Bewegungen aus dem Yoga, der Atemarbeit sowie Klangreisen gestalten die Teilnehmer einen Tag der Ruhe. Klangschalen werden dabei Begleiter sein. In der Entspannung können Leib und Seele wieder ihren Raum finden und es können Leichtigkeit und Freude mit zurück in den Alltag genommen werden. Alle Übungen werden individuell an die Befindlichkeit der Teilnehmer angepasst. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Bitte bequeme Kleidung und dicke Socken mitbringen. Nähere Informationen und Anmeldung bei der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg unter 08138 / 93 13-0 oder www.der-petersberg.de.