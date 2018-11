13. November 2018, 21:48 Uhr Erdweg Entspannen am Petersberg

Ein Entspannungstag unter dem Motto "Begegnung mit Klang" findet am Dienstag, 27. November, von 9.30 bis 17 Uhr in der katholischen Landvolkshochschule Petersberg statt. Die Teilnehmer können sich von obertonreichen Klängen nepalesischer Klangschalen "verzaubern und berühren lassen", wie es in einer Pressemitteilung heißt. "Bei der Klangmassage werden die Schalen auf den bekleideten Körper aufgelegt." Es werden demnach die Klänge "mit allen Sinnen wahrgenommen" und die wohltuende Wirkung der Schwingungen bis in jede Zelle erfahren. Nähere Informationen, etwa wie man sich zum Entspannungstag anmeldet, erhalten Interessierte bei der katholischen Landvolkshochschule Petersberg unter der Telefonnummer 08138/93130 oder online im Internet unter der Adresse www.der-petersberg.de.