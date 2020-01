Die Freie Wählergemeinschaft Kleinberghofen sucht noch Kandidaten für die Kommunalwahl am 15. März. Deshalb veranstaltet sie am Donnerstag, 9. Januar, im Bürgerhaus Kleinberghofen um 19 Uhr einen Informationsabend. Die Besucher erfahren, welche Aufgaben ein Gemeinderat hat. Erfahrungen im Berufs-, Vereins- und Familienleben sowie Verantwortungsbewusstsein für die Demokratie seien die Basis für so ein Ehrenamt, heißt es in einer Pressemitteilung.