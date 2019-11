Chorparts und Soli aus unterschiedlichen Stilepochen - a cappella und begleitet von Instrumenten - stehen auf dem Programm für ein Benefizkonzert in der Basilika auf dem Petersberg, das Jürgen Rothaug zugunsten des Vereins "Von Hand zu Hand" zur Förderung der sozialen Aufgaben der Caritas im Landkreis Dachau zusammengestellt hat. Am Sonntag, 17. November, um 20 Uhr singen und musizieren unter seiner künstlerischen Leitung das Vokal-Ensemble Cantori, das Bläser-Ensemble Sonatori Bella Fontana, Laetitia Kausch an der Violine und Anna Nam am Piano. Eintritt frei. Um eine großherzige Spende wird gebeten.