2. Mai 2019, 21:56 Uhr Erdweg Besinnungstag am Petersberg

Unter dem Motto "Begegnungen mit Herz und Hand" veranstaltet die Katholische Landvolkhochschule Petersberg am Mittwoch, 15. Mai, einen Besinnungstag. Dabei biblische Weisheiten die Teilnehmer inspirieren. Außerdem wird an die Menschen gedacht, die den Teilnehmern am Herzen liegen. Der Erfahrungsaustausch soll Impulse geben, die zum Beispiel in einer Stick- oder anderen Handarbeit Ausdruck finden. Der Tag beginnt um 9.30 Uhr am Petersberg und endet um 17 Uhr. Anmeldung unter der Telefonnummer 08138/9313-0.