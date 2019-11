In der Basilika am Petersberg findet am Sonntag, 17. November, um 20 Uhr ein Benefizkonzert unter der Leitung von Jürgen Rothaug statt. In diesem geistlichen Konzert erklingen unter anderem Chorparts und Soli aus unterschiedlichen Stilepochen. Einige werden a cappella gesungen, andere von Instrumenten begleitet. Es singen und spielen das Vokal-Ensemble Cantori., sowie das Bläser-Ensemble Sonatori Bella Fontana. Laetitia Kausch wird den Violinenpart übernehmen und Anna Nam sitzt am Piano. Der Eintritt ist frei. Die Musiker freuen sich aber über Spenden zu Gunsten des Caritasvereins "von Hand zu Hand". Nähere Informationen bei der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg unter Telefon 08138 / 93 13-0.