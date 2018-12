17. Dezember 2018, 22:06 Uhr Erdweg Anmeldungen für den Kindergarten

In den gemeindlichen Kinderhäusern Welshofen, Sankt Martin in Kleinberghofen und dem Integrationskinderhaus Sankt Paul in Erdweg finden am Samstag, 19. Januar, die Anmeldungen statt. Die Häuser öffnen ihre Türen von 13 bis 16.30 Uhr. Die Kinder müssen bei der Anmeldung dabei sein.