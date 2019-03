27. März 2019, 21:52 Uhr Erdweg Agent mit langen Löffeln

Die Gemeindebücherei Erdweg lädt alle Kindergartenkinder ab vier Jahren zu einer Vorlesestunde in die Bücherei ein. Am Mittwoch, 3. April, wird von 15.15 Uhr an aus dem Buch "Agent OO - Osterhase in geheimer Mission" vorgelesen.