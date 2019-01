22. Januar 2019, 21:43 Uhr Entscheidung gefallen Ewald Zechner ist wieder Volksfestwirt

Der Wirt des Großen Festzeltes auf dem diesjährigen Dachauer Volksfest steht fest: Wie in den Vorjahren soll auch heuer wieder Ewald Zechner den Festzeltbetrieb leiten. Das hat die Stadt am Dienstag mitgeteilt. Demnach haben die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses entschieden, Zechner die Wirtschaftsführung für die Jahre 2019 und 2020 zu übertragen. Zechner ist Wirt des Gasthauses Liegsalz im Dachauer Ortsteil Pellheim. Auch der Bierpreis ist nun bekannt: Eine Maß kostet heuer 6,30 Euro und ist damit um 20 Cent teurer als im Vorjahr. Das Dachauer Volksfest auf der Ludwig-Thoma-Wiese startet am Samstag, 10. August, und endet am Montag, 19. August.