31. Januar 2019, 22:09 Uhr Entlastung der Steuerzahler Satte Erhöhung

Nach einer Brandrede von Kämmerer Haslbeck hebt Haimhausen die Mittagsbetreuungs-Gebühren deutlich an

Von Rudi Kanamüller, Haimhausen

Mütter und Väter aus Haimhausen, die ihre Kindern in die Mittagsbetreuung der Grund- und Mittelschule schicken, beziehungsweise schicken wollen, müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Das hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit gegen zwei Stimmen beschlossen. So werden künftig für eine Mittagsbetreuung pro Tag und bis 15 Uhr 40 Euro an Gebühren fällig, anstatt wie bisher 30 Euro. Wer sein Kind an fünf Tagen in der Woche bis 15 Uhr in die Mittagsbetreuung schickt, muss künftig 150 Euro bezahlen, vorher 70 Euro. Außerdem wird von diesem Jahr an in den Ferien bei entsprechendem Bedarf eine Mittagsbetreuung für eine Pauschalgebühr in Höhe von 15 Euro pro Tag angeboten.

Mit der Steigerung will die Gemeinde den Deckungsgrad der Ausgaben für die Mittagsbetreuung erhöhen. Wie der Haimhausener Gemeindekämmerer Peter Haslbeck den Gemeinderäten vorrechnete, belaufen sich die Ausgaben der Gemeinde für Betreuungsangebote in den Kindergärten und Schulen auf jährlich über zwei Millionen Euro. "Betrachtet man die Zahlen seit dem Jahr 2010, dann erhöht sich das Defizit pro Jahr um 100 000 Euro", rechnete Haslbeck vor. In einer Brandrede appellierte er deshalb an die Gemeinderäte, die Ausgaben im Bereich der freiwilligen Leistungen deutlich zu überdenken. Obwohl die Gemeinde Steuereinnahmen von rund sieben Millionen Euro verbucht habe, "geht das Geld genauso schnell, wie es reinkommt, wieder raus", so Haslbeck. Vor allem die Betriebs- und Sachkosten stiegen rasant an. "So können wir nicht mehr weiter wirtschaften." Dazu komme, dass künftig die Kreisumlage um 1,5 Punkte ansteigen werde von derzeit 2,8 Millionen Euro auf 3,2 Millionen "allein für die ÖPNV-Reform", so Haslbeck. Dazu kämen weitere Kosten auf die Gemeinden zu, wenn der Landkreis für 70 bis 80 Millionen Euro ein neues Landratsamt baut oder zwei neue Gymnasien in Karlsfeld und Bergkirchen baut. In der anschließenden Diskussion sprach sich Ingrid Waizmann von der SPD dafür aus, "die soziale Ausrichtung" der Gemeinde beizubehalten. Dass die Mittagsbetreuung überwiegend von Kindern weniger gut verdienender Eltern in Anspruch genommen werden würde, widersprach Silvia Restle, die Leiterin der Mittagsbetreuung: "Hier gibt es schon sehr viele Gutverdiener."

Grundsätzlich diskutiert wurde auch die Gerechtigkeitsfrage. In diesem Zusammenhang wurde auch eine einkommensorientierte Gebührenstaffelung angesprochen, wofür Bürgermeister Peter Felbermeier Sympathie hegte, ebenso wie Ergun Dost von der Bürgerstimme. Für Thomas Mittermair, den Fraktionssprecher der CSU, sei die Höhe der Gebühren eine Frage von Achtung und Respekt gegenüber der Mittagsbetreuung. "Weil man dafür so wenig bezahlen muss, ist das fast wie eine Missachtung." Bislang kostete die Mittagsbetreuung bis 15 Uhr 30 Euro pro Tag. Kostendeckend wären 98 Euro, was immer noch extrem günstig sei. "Wir sollten darüber nachdenken, ob wir nicht eine einkommensorientierte Staffelung machen, um Gerechtigkeit herzubringen", sagte Peter Felbermeier. Zu überlegen sei laut Thomas Mittermair auch die Frage einer "gebundenen Ganztagsschule", wobei hier die Schulleitung den Anstoß geben müsse. Eine offene und gebundene Ganztagsschule, Träger wäre der Freistaat, ist gebührenfrei. Felbermeier regte eine Diskussion des Themas im Jugendausschuss an. Die aktuelle Gebührenerhöhung soll auf einem Elternabend kommuniziert werden.