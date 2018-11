2. November 2018, 21:44 Uhr Enten am Stadtweiher Spuren im See

Nach dem turbulenten Treiben in diesem rekordverdächtigen Sommer ist im Naherholungsgebiet am Stadtweiher in Dachau-Süd wieder Ruhe eingekehrt. Die Enten wird's freuen, sie können jetzt in aller Ruhe ihre Bahnen ziehen. Einzig Spaziergänger könnten die Wasservögel noch stören. Sprachlich bezeichnen die Begriffe Ente den weiblichen und Erpel oder Enterich den männlichen Vogel. Auffälligstes Unterscheidungsmerkmal ist das farbigere Prachtkleid der männlichen Entenvögel.