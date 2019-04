29. April 2019, 21:23 Uhr Englisches Liedgut 20 Jahre Mixed Pickles

Vierkirchener Chor gibt zwei Jubiläumskonzerte

Elf Sängerinnen und Sänger des ehemaligen Partnerchors Vierkirchen e. V. und des ehemaligen Jugendchors Soundcrew fanden sich im November 1998 zusammen, um auf Anregung von Alfred Franke, Leiter des Partnerchors, moderneres und englisches Liedgut einzustudieren. Im Februar 1999 legte man einen eigenen Namen für den kleinen Chor fest: die "Mixed Pickles Vierkirchen" waren gegründet.

Bei der vergangenen Jahreshauptversammlung des Partnerchors wurde die Leitung des Chors einstimmig an Marianne Zeiner übertragen. Marianne Zeiner, Lehrerin für Mathematik und Physik am Gymnasium Markt Indersdorf, ist dem Chor über die gesamte Zeit als Leiterin treu geblieben. "Ihre Liebe zur Musik und ihr außergewöhnliches musikalisches Talent begeistern die Chormitglieder", heißt es in einer Pressemitteilung.

Sieben der damaligen Gründungsmitglieder singen auch heute noch mit. Als klar war, dass sich der Partnerchor Vierkirchen auflösen würde, haben sich die Mixed Pickles Vierkirchen 2015 neu aufgestellt und sind nun ein eingetragener Verein. Seit der Gründung ist der Chor bis heute auf 45 Mitglieder angewachsen und hat ein Repertoire von mehr als 200 Liedern in mittlerweile sechs verschiedenen Sprachen einstudiert.

Gesungen wird vier- und teilweise fünfstimmig mit Klavier und anderen wechselnden Begleitinstrumenten. Neben moderner Kirchenmusik und Gospels singt der Chor auch Popsongs, Musicals und Schlager.

Zum 20-jährigen Bestehen laden die Mixed Pickles mit zwei Jubiläumskonzerten zum gemeinsamen Feiern ein: Am Samstag, 18. Mai, um 18.30 Uhr und Sonntag, 19. Mai, um 16 Uhr gibt es jeweils unter dem Motto "Musik durch die Jahrzehnte" im Sportheim Vierkirchen eine Aufführung. "Auf die Gäste wartet ein kurzweiliges Programm und für das leibliche Wohl sorgt in der Pause sowie vor und nach der Veranstaltung das Team der Sportgaststätte", heißt es in der Mitteilung der Veranstalter. Der Eintritt zu den Jubiläumskonzerten ist frei.