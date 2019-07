24. Juli 2019, 21:28 Uhr Energiesparwettbewerb West Allianz sucht ältesten Kühlschrank

Die Arbeitsgruppe Energie der West Allianz München mit ihrem Vorsitzenden, dem Maisacher Bürgermeister Hans Seidl, lobt einen Energiesparwettbewerb aus. Gesucht wird dabei der älteste Kühlschrank in den Gemeinden Karlsfeld, Gröbenzell, Maisach, Bergkirchen, Odelzhausen, Sulzemoos und Paffenhofen. Alte Kühlschränke sind bekanntermaßen Energiefresser und verbrauchen unnötig viel Strom. Beispielsweise nimmt durch defekte Dichtungen und schlecht schließende Türen der Stromverbrauch zu. Nach Aussagen der Internetdatenbank www.spargeraete.de verbraucht ein üblicher Kühlschrank mit Baujahr 2002 heute mehr als 220 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Ein vergleichbares neues Kühl-Gefriergerät der Effizienzklasse A+++ erfüllt seinen Zweck mit 75 Kilowattstunden. "Auch wenn der Kauf eines neuen Gerätes Kosten verursacht, so sparen Sie bei den Stromkosten und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz", heißt es in einer Pressemitteilung der West Allianz, die mit dem Wettbewerb einen Anreiz zum Umtausch liefern möchte.

Die Teilnahmekriterien sind: Der Kühlschrank muss noch in Betrieb sein. Das Baujahr soll mittels eines Fotos des Typenschildes oder der Kopie der Rechnung/des Lieferscheins belegt werden. Bei Gleichstand des Baujahres entscheidet das Los. Als Preisgelder gibt es Einkaufsgutscheine von Elektrofachgeschäften aus den West Allianz-Gemeinden. Der erste Preis ist mit 150 Euro dotiert, der zweite mit 100 Euro und der dritte mit 75 Euro. Bewerbungen gehen bis zum 20. September an die Gemeinde Maisach in der Schulstraße 1 oder per Mail an s.leix@maisach.de.