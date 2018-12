23. Dezember 2018, 21:52 Uhr Energetische Liveshow Bigband bläst das Jahr hinaus

Die Dachauer Bigband bläst das alte Jahr lautstark raus. Mit ihrer energetischen Liveshow, dem unvergleichlichen Mix aus Hip Hop, Techno und Freestyle-Improvisationen unter der Leitung von Tom Tornado haben sie auch dieses Jahr wieder eine geballte Ladung Bigbandpower im Gepäck. Am Donnerstag, 27. Dezember, und Freitag, 28. Dezember, gibt die Bigband, die unter anderem zum weltbekannten Montreux Jazz Festival eingeladen war und Features mit BBou und Roger Rekless (PULS Facebook Freestyle) spielen durfte, zwei Konzerte im Milla Club in München. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Die Karten kosten 12 Euro im Vorverkauf, 17 Euro an der Abendkasse.

Anfang November war die Bigband Dachau auch beim Tanz der Demokratie auf der Münchner Theresienwiese und hat davon ihren Beitrag auf Facebook und auf Youtube unter https://youtu.be/TU6lu64fROo gepostet. Die Musiker schreiben: "Vielen Dank nochmals an alle, die am Fest der Demokratie beteiligt waren, es war uns eine Ehre und ein Vergnügen."