4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Endspurt vor Landtagswahlen Jede Menge Wahlkampf

Veranstaltungen und Infostände der Parteien im Landkreis

Wahlkampfendspurt im Landkreis Dachau: Die CSU kündigt eine ganze Reihe von Infoständen an, an denen die Bürger mit den Kandidaten diskutieren können. Der Landtagsabgeordnete und Direktkandidat für den bayerischen Landtag, Bernhard Seidenath, sowie Listenkandidat August Haas, Stadtrat, stellen sich den Fragen der Bürger. Auch Bezirkstagspräsident Josef Mederer kandidiert wieder. Er und die Listenkandidatin für die Bezirkstagswahl am 14. Oktober, Julia Grote, machen ebenfalls Wahlkampf. Am Freitag, 5. Oktober, ist von 9.30 bis 12 Uhr ein Infostand an der Münchner Straße beim Hofladen in Dachau aufgebaut. Am Samstag, 6. Oktober, steht die CSU mit ihren Flyern von 10 bis 12.30 Uhr am Schwarzen Graben vor dem Obi-Markt. Eine Woche später, am Samstag, 13. Oktober, können Wähler vor dem Bürgerbüro in der Apothekergasse in Dachau mit den Christsozialen ins Gespräch kommen. Und am Dienstag, 9. Oktober, wird sich Bernhard Seidenath noch einmal beim Stammtisch im Zieglerbräu von 19 Uhr an zeigen.

Auch die SPD ist im Landkreis auf vielen Veranstaltungen unterwegs. Am Samstag, 6. Oktober, kommt der Landtagsabgeorddete und -kandidat Martin Güll zum Info-Stand der SPD Odelzhausen auf dem Regionalmarkt vor dem Gasthof "Zur Sonne". Die Kandidaten der Freien Wähler Kreisvereinigung Dachau haben folgende Infostände: Freitag, 5. Oktober, um neun Uhr am Unteren Markt in Dachau und ab 14 Uhr am Marktplatz in Karlsfeld. Am Samstag, 6. Oktober, um neun Uhr am Edeka in Röhrmoos und um 11.30 Uhr am Edeka in Vierkirchen. Mit am Stand sind die Kandiaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl: Martina Purkhardt, Benno Zierer, Marcel Fath und Wolfgang Hörl.

Auch die ÖDP läutet den Endspurt im Wahlkampf ein. "Wir kämpfen um jede Stimme, um endlich in den Landtag einzuziehen. Sechs Prozent der Wählerstimmen sind unser Ziel", so Adrian Heim, Vorsitzender der ÖDP im Landkreis. "Mit Christopher Hinz, unserem jungen Direktkandidaten, wollen wir die ÖDP als Stimme gegen Korruption und Lobbyismus im Landtag etablieren. Und im Bezirkstag von Oberbayern wollen wir mindestens ein drittes Mandat gewinnen." Die ÖDP veranstaltet noch folgende Infostände: Am Samstag, 6. Oktober, von neun bis 12 Uhr in Odelzhausen am Regionalmarkt; am Freitag, 12. Oktober, von zehn bis zwölf Uhr in der Stadt Dachau in der Münchner Straße auf Höhe des Unteren Marktes Am Freitag, 12. Oktober, von 14 bis 16 Uhr in Dachau Ost am Ernst-Reuter-Platz während des Wochenmarktes und am Samstag, 13. Oktober, von zehn bis zwölf Uhr in der Dachauer Altstadt in der Augsburger Straße am Brunnen.

Am Samstag, 6. Oktober, veranstaltet der AfD-Ortsverband Dachau und Umgebung von 13 bis 16 Uhr einen Infostand in Dachau, Unterer Markt, mit ihren Landtags- und Bezirkstagskandidaten. "Zithern vor der Wahl" nennt die Wählergruppe "Freie Liste Oberbayern" (FLO) ihre Wahlkampfveranstaltung am 5. Oktober in Altomünster. Die FLO ist ein Zusammenschluss unabhängiger Kommunalpolitiker und tritt erstmals zur Bezirkstagswahl an.

Die Kandidaten aus dem Landkreis Dachau sind Kreisrat Sebastian Leiß (Direktkandidat), Vizelandrat Edgar Forster (Platz 19), Stadtrat Horst Ullmann (Platz 33) und Kreis- und Stadtrat Robert Gasteiger (Platz 34). Sie laden am Freitag, 5. Oktober, die Bürger zum "Zithern vor der Wahl" ein. Robert Gasteiger spielt auf seiner Zither, die Kandidaten mit den Besuchern. Beginn ist um 19 Uhr im Thoma-Stüberl des Kapplerbräu, Nerbstraße 8, in Altomünster. Um 18.04 Uhr besteht die Möglichkeit einer kostenlosen Mitfahrgelegenheit mit der S-Bahn ab Dachau Bahnhof nach Anmeldung bei Sebastian Leiß unter Telefon 0174-6715070.