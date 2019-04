26. April 2019, 21:51 Uhr Elterntalk Freiraum zum Spielen

Das Projekt "Elterntalk" der Arbeiterwohlfahrt (Awo) ermuntert alle Eltern anlässlich des Weltspieltags am 28. Mai dazu, sich und ihren Kindern genügend Freiraum zum Spielen zu geben. Der Weltspieltag mit dem Motto "Zeit zu(m) Spielen!" ist eine gute Gelegenheit, sich zu fragen, wann man sich als Mama oder Papa das letzte Mal "reine" Spielzeit mit dem Kind gegönnt hat. Das Mehrgenerationenhaus (MGH) am Sparkassenplatz 2 lädt an diesem Tag von elf bis 16 Uhr zum gemeinsamen Spielen und Vorbeischauen ein. Mehr Informationen über das Projekt Elterntalk und die Gesprächsrunden in Dachau und im Landkreis bekommen Interessierte bei der regionalen Ansprechpartnerin Monika Wunderlich, E-mail: elterntalk@awo-dachau.de, Telefon: 0151/54 83 47 21 oder unter www.elterntalk.net. Das Projekt wird aus Mitteln der Bayerischen Staatsregierung gefördert.