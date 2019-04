8. April 2019, 22:16 Uhr Eissporthalle ÜB gegen Bürgerbegehren

Die Argumente zur Eislaufhalle seien ausdiskutiert

ÜB-Stadtrat Peter Gampenrieder ruft die SPD und den ESV Woodpeckers auf, die Entscheidung über den Standort der neuen Eislauffläche zu akzeptieren. Sie sollten sich "konstruktiv in die beschlossene Lösung einbringen. Die Erfahrung des ESV ist hier genauso gefragt wie die des Schwimmvereins bei der Planung des neuen Hallenbads", schreibt Gampenrieder in einer Stellungnahme. Die ÜB-Fraktion könne "keinen Mehrwert in Gedankenspielen des Vorsitzenden des Jugendrats erkennen, ein Bürgerbegehren zu initiieren". Gampenrieder fürchtet, es könnte ein Ratsbegehren dagegen gestellt werden. Es würde nur dieselben Argumente wieder aufeinander prallen. Der Jugendrat hatte sich hinter die Pläne des ESV gestellt, ein geschlossenes Eislaufstadion an der Wallbergstraße zu errichten. Die Jugendlichen hatten dafür sogar demonstriert und eine erfolgreiche Online-Petition angestoßen. Mit dieser müssen sich die Stadträte in einem der nächsten Haupt- und Finanzausschüsse befassen.

Die ÜB hatte selbst gefordert, weitere Standorte für die neue Eislauffläche zu prüfen. Den Standort am ASV hatte die Fraktion kritisch gesehen. Ihr Vorschlag für eine mobile Eislauffläche als Übergangslösung kam im Ausschuss nicht zur Sprache. Doch die knappe Mehrheitsentscheidung habe ihre Vorteile, schreibt Gampenrieder: "Der Verein kann mit dem Neubau seiner Halle schnell loslegen und das Eisstadion bleibt in städtischer Hand." Dass die Stadt Träger bleibt, wollen auch CSU, Grüne und FW. Die SPD hätte die Trägerschaft gern an den ESV übertragen. Er hat als Verein Anrecht auf Fördermittel. Zudem hätten die Planungen nicht vom überlasteten Bauamt gemacht werden müssen. Gampenrieder, der selbst im ASV ist und als OB-Kandidat zur Kommunalwahl im März 2020 antritt, schreibt, die Argumente beider Seiten seien "intensiv diskutiert".