16. Mai 2019, 21:50 Uhr Eisheilige Dunkle Wolken über Karlsfeld

Das frische Grün der Bäume, der goldgelb blühende Raps, tiefes Blau. Es ist eine wunderbare Farbenpracht am abendlichen Himmel von Karlsfeld. Die dunklen Wolken, die sich auf dem Bild nahe dem Waldschweigsee auftürmen, könnten auch von einem Dachauer Künstler gemalt sein. Doch es war die Natur allein, die eine so beeindruckende Szene kreiert hat. Das wechselhafte Wetter der vergangenen Tage ist eben nicht nur unwirtlich und kalt, es hat auch Vorteile. Für die Sonnenhungrigen, die die Farbenpracht vielleicht nicht so zu schätzen wissen, naht Erlösung, zumindest prophezeit das der Wetterdienst. Die Eisheiligen sind nun vorüber, schon am Wochenende soll sich der Frühling von seiner schönen Seite zeigen. Bei Temperaturen von etwa 20 Grad lässt sich sicher etwas Schönes unternehmen. Zum Schwimmen im Waldschweigsee wird es den meisten wohl noch etwas kalt sein. Aber die DLRG wird da sein und die ersten wagemutigen Schwimmer beaufsichtigen. Die Saison hat begonnen.