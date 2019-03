8. März 2019, 22:14 Uhr Eintritt frei Wenn der Kopf pocht

Gesundheitsforum des Helios Amper-Klinikums

Sie beginnen schleichend oder schlagartig, fühlen sich dumpf, stechend oder intensiv an: Etwa fünf Prozent der Deutschen leiden unter chronischen Kopfschmerzen. Beim Gesundheitsforum des Helios Amper-Klinikums Dachau informieren Bernhard Arnold, Chefarzt Schmerztherapie, und sein Team über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten dieser Erkrankung. Nach Rückenschmerzen gehören Kopfschmerzen zu den häufigsten gesundheitlichen Beeinträchtigungen in Deutschland. Doch Kopfschmerz ist nicht gleich Kopfschmerz: Es gibt mehr als 367 verschiedene Arten. Während primäre Kopfschmerzen wie Spannungskopfschmerzen oder Migräne keine erkennbare Ursache haben und selbst die eigentliche Krankheit darstellen, sind sekundäre Kopfschmerzen Warnsignale für andere Krankheiten. Die Veranstaltung "Wenn der Kopf pocht: Chronische Kopfschmerzen und ihre Therapieformen" findet im Tagungsraum 1 des Klinikums Dachau statt. Sie beginnt am Mittwoch, 13. März, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.