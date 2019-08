8. August 2019, 22:03 Uhr Einschreibetermine Informationen für Auszubildende

Am 10. September beginnt das Berufsschuljahr in Fürstenfeldbruck - auch für Dachauer

Auszubildende, deren Betrieb sich im Landkreis Dachau befindet, müssen die Berufsschule in Fürstenfeldbruck besuchen. Das gilt zumindest für werdende Elektriker, Friseure, Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte, Fachinformatiker, Informatik- und IT-Systemkaufleute sowie IT-Systemelektroniker. Auch Groß- und Außenhandelskaufleute, Industriekaufleute, Steuerfachangestellte, Feinwerk-, Fertigungs-, Industrie- und Konstruktionsmechaniker müssen während ihrer Ausbildung zwischen den beiden Landkreisen hin- und herpendeln. Metallbauer, Klempner, Maschinen- und Anlagenführer, Werkzeug- und Zerspanungsmechaniker sind ebenfalls betroffen. Neue Schülerinnen und Schüler sollen am ersten Schultag am Dienstag, 10. September, um 8 Uhr in die Staatliche Berufsschule, Hans-Sachs-Straße 2, in Fürstenfeldbruck kommen. Offizieller Beginn ist in der Wittelsbacher Halle am Stockmeierweg. Bankkaufleute haben ihren ersten Schultag am Mittwoch, 11. September, um 8 Uhr. Treffpunkt ist im Neubau, Raum 2.01. Sprengelwechsler der Klasse M 12 a starten am 7. Oktober mit ihrem ersten 14-Tages-Block. Treffpunkt ist im Neubau, Raum E.21. An diesem Tag wird der Unterricht für alle neuen Klassen grundsätzlich bis 16 Uhr erteilt.

Am ersten Schultag sollen die Schüler Schreibzeug, einen gültigen Personalausweis, den Ausbildungsvertrag in Kopie und das Zeugnis der zuletzt besuchten Schule oder des höchsten Schulabschlusses in Kopie mitbringen. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Berufsschule zu finden und werden in der ersten Schulwoche erteilt. Das betrifft auch Fragen zu den Schultagen. Auskünfte werden auch per E-Mail unter sekretariat@bs-ffb.de erteilt. Die Schule bittet, von Anrufen im Sekretariat abzusehen.

Formulare für Gastschulanträge sind ebenfalls auf der Homepage zu finden. Die Anträge sollten zeitnah eingereicht werden. Die Bearbeitung dauert vier bis sechs Wochen. Um den Unterricht (Einteilung der Klassen, Stundenplanung) besser organisieren zu können, bietet die Schule eine Onlineanmeldung für die neuen Auszubildenden unter der Adresse www.bs-ffb.de an.