Rettungshubschrauber an der Schule in der Krenmoosstraße in Karlsfeld: Am späten Mittwochnachmittag wurde der Integrierten Leitstelle in Fürstenfeldbruck gemeldet, dass sich ein Kind der Schule schwer verletzt habe. Vor Ort stellte sich laut Polizei Dachau jedoch heraus, dass kein Lufttransport nötig war. Der Hubschrauber konnte vom Gelände wieder abheben. Notärzte und Sanitäter kümmerten sich um das Kind, das sich im Sport oder beim Spielen ein Wirbelsäulentrauma zugezogen hatte.