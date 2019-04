10. April 2019, 22:30 Uhr 149 Einsätze in einem Jahr Brennpunkt Autobahn

Die Odelzhausener Feuerwehr muss immer öfter ausrücken

Von Horst Kramer, Odelzhausen

Die Feuerwehr Odelzhausen hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekord aufgestellt: Sie rückte 149 Mal aus. Das sind 35 Einsätze mehr als 2017, berichtete Kommandant Oliver Mathis bei der Jahresversammlung. Grund für die hohe Zahl an Hilfeleistungen ist vor allem die nahe Autobahn. Immer wieder werden die Feuerwehrler bei Unfällen gerufen. Und so hängt die Zahl der Einsätze eng mit der Zahl der Unfäller auf der Autobahn 8 zusammen. Das zeigt die Statistik: Im Vergleich mussten die freiwilligen Helfer 2018 vier Mal so oft ausrücken, als noch vor 20 Jahren. 2005, als die Autobahn auf drei Fahrspuren in beide Richtungen ausgebaut wurde, ging die Zahl der Unfälle deutlich zurückging - wohl auch wegen der Geschwindigkeitsbegrenzungen an der Baustelle, vermutete Mathis.

Mehr als die Hälfte aller Odelzhausener Feuerwehreinsätze im vergangenen Jahr betrafen dabei laut dem Kommandanten die Autobahnabschnitt zwischen Adelzhausen und der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck. Besonders spektakulär war ein Unfall im Juli, als ein Autokran kurz vor Adelzhausen von der Fahrbahn abkam und sich überschlug.

Die Einsatzkräfte mussten sogar Autodiebe verfolgen, erzählte Mathis auf der Versammlung. Bei einem Unfall nahe dem Parkplatz Fuchsberg stellte die Polizei fest, dass eines der beteiligten Fahrzeuge kurz zuvor in Augsburg gestohlen worden war. Fußspuren im Schnee führten Richtung Einsbach - die Einsatzkräfte begannen zusammen mit der Polizei nach den Flüchtigen zu suchen. Doch die Suche musste nach mehr als zwei Stunden in der Nacht abgebrochen werden.

Bürgermeister Markus Trinkl (parteifrei) zeigte sich besonders stolz auf die hohe Einsatzbereitschaft der Odelzhausener Feuerwehr: "Wenn bei einem schweren Unfall auf der Autobahn an einem Werktag morgens um halb neun unsere Feuerwehr mit 13 Einsatzkräften ausrückt, dann braucht das keinen Vergleich im Landkreis und darüber hinaus zu scheuen!" Ärgerlich sei aber nach wie vor die schlechte Zahlungsmoral der Unfallbeteiligten und vor allem ihrer Versicherungen, ergänzte der Rathauschef. Viele Versicherungen versuchten immer wieder, zu tricksen und sich vor ihren Zahlungsverpflichtungen zu drücken.

Die Feuerwehr Odelzhausen hat zur Zeit 118 Mitglieder, darunter 47 Aktive. Auch die Jugendarbeit kann sich sehen lassen: 13 Jugendliche, unter ihnen vier Mädchen, machten gerade ihre Ausbildung und fiebern schon jetzt der Jugendleistungsprüfung im Herbst entgegen, so Mathis.

Stolz ist die Feuerwehr auf die Beliebtheit ihrer Homepage: Fast 46 000 Interessierte haben schon auf die mehr als 70 000 Seiten zugegriffen. Mehr Informationen gibt es unter www.feuerwehr-odelzhausen.de.