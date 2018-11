6. November 2018, 22:22 Uhr Einradfahren Perfekte Balance

Svenja Stronzik hat bei der Einrad-Weltmeisterschaft in Südkorea Gold geholt. Für die 16-jährige Dachauerin hat der Sport viel mit Kreativität zu tun

Von Clara Nack, Dachau

Wenn Svenja Stronzik ein Rad schlägt, fängt die Show gerade erst an. Das Einrad liegt auf dem Hallenboden des ASV Dachau. Svenja Stronzik geht ein paar Schritte zurück und setzt zum Überschlag an, ihre Füße finden die Pedale, sie flippt das Einrad mit beiden Beinen in die Vertikale und balanciert anschließend auf dem halben Gestell.

Ungefähr so dürfte der Anfang von Svenja Stronziks Kür bei der Einrad-Weltmeisterschaft "Unicon 19" im südkoreanischen Seoul ausgesehen haben, der ihr in ihrer Altersklasse die Goldmedaille einbrachte. Denn den Trick hatte sich die 16-Jährige aus Dachau nicht vorher bei einem Vorbild abgeschaut und dann Stunde um Stunde im Training mit ihrer Mutter Annette Buchhaupt perfektioniert - das Aufsatteln mit Radschlag war eine eigene Eingebung. "Natürlich gibt es für solche selbst erfundenen Tricks bei Wettkämpfen Extrapunkte", sagt Svenja.

Bei der Weltmeisterschaft Ende Juli zeigten Einradkünstler wie Svenja Stronzik, die im Freestyle antrat, nicht nur die schwersten ihrer Tricks, sondern auch ein kleines Schauspiel. Svenja Stronzik trat als schillernde Turnerin an und präsentierte Tricks, die sie sich von anderen Einrad-Akrobaten abgesehen und für ihren eigenen Fahrstil zusammenbastelt hatte. Eine Dänin machte das Fahren mit überschlagenen Beinen vor zwei Jahren zum Trend, Svenja hingegen pendelt nun auch lässig im Stand mit überkreuzten Beinen auf ihrem Einrad.

Übung macht bekanntlich den Meister. Aber Svenja Stronzik fällt das Einrad-Fahren leichter als anderen. Sie hat viel Talent. "Das Einrad habe ich damals vor inzwischen fast fünf Jahren auf dem Flohmarkt entdeckt und dachte - das könnte Svenja gefallen", erinnert sich Mutter Annette Buchhaupt. Was als einjähriges Üben und Probieren an der Hauswand und auf der Straße begann, wurde schon nach einem halben Jahr Training beim ASV Dachau, mit einer Qualifikation für den bayrischen Einradkader belohnt. Auch die Mutter steigt selbst auf das Einrad. "Ich hatte nur von den einradfahrenden Kindern von Freunden gehört und mich selbst erkundigt, wo man in Dachau bei einer Trainingsgruppe mitfahren könnte", erzählt Buchhaupt, die mit ihrer Senioren-Einradgruppe "aus Spaß", dieses Jahr selbst bei den bayrischen Meisterschaften antrat.

Für die vier bis fünf bundesweiten Meisterschaften und internationalen Wettkämpfe, die es im Jahr für Freestyle fahrende Einradkünstler gibt, trainiert Svenja entspannter, als man es im Leistungssport vielleicht gewohnt ist. Zweimal in der Woche im Sommer, einmal die Woche im Winter. Hinzukommen die eher unregelmäßigen Trainings des bayrischen Kaders. Das Abitur lässt sich deshalb bei Svenja Stronzik dem Training vereinen. Das Balancieren auf dem Einrad ist sogar ein guter Ausgleich zum Schulalltag.

Sicherheit und Gefühl im Bewegungsablauf zu finden, ist das Ziel in vielen Sportarten. Für Svenja Stronzik ist das Perfektionieren der Tricks aber auch ein kreativer Schaffensprozess. "Man kann immer etwas lernen. Gibt es Tricks, die ich schon kann, dann ist der nächste Schritt, sie auch im Rückwärtsfahren zu können", erklärt sie. Man übe auch häufig die Übergänge von Kunststück zu Kunststück. Während das freihändige Fahren auf dem einen Rad Anfänger herausfordert, zieht Svenja Stronzik auf dem 20-Zoll-Reifen ihre schnellen Kurven durch die Halle des ASV in Dachau.

Bisher fährt sie noch in ihrer Altersklasse und reiht die Medaillen an ihrer Zimmerwand auf. Für den richtig großen Titel, müsste die junge Dachauerin jedoch in der Expertliga fahren, die man sich wie die erste Bundesliga beim Fußball vorstellen kann. "Für die Deutsche und die Europameisterschaft wäre es zu kurzfristig aber bei der nächsten Weltmeisterschaft in Brixton will ich es versuchen", sagt Svenja. Neben dem Feilen an ihrer Kür mit Mutter Annette Buchhaupt, arbeiten die beiden Akrobatinnen auch daran, die ganze Familie auf das Einrad zu schwingen. "Der Papa fährt jetzt auch schon Einrad und auch gerne mal mit Svenja durch den Wald und über Wurzeln", erzählt Buchhaupt. Auch ihr Bruder würde anfangen, vorsichtig Interesse zu bekunden, meint Svenja Stronzik und lacht.

Während andere Familien die ebenen Fahrradwege an der Mosel abradeln, um die Weinberge zu bewundern, könnte man mit dem Einrad auch im bergigen Bayern bleiben. Denn eine weitere Disziplin, bei der viele vermutlich außer einem Fahrradhelm, gerne eine ganze Rüstung tragen würden, ist das Mountainbiken mit dem Einrad - kurz Einrad-Downhill. Das Profil der Straße ist dabei steinig und was andere hochwandern, fährt der Einradler steil bergab. Svenja Stronzik kann sich das gut vorstellen.